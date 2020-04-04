МВФ для продолжения кредитования потребовал от Киева поправок в госбюджет и закон о банках

КИЕВ, 4 апреля. /ТАСС/. Международный валютный фонд приветствует принятие Верховной радой в первом чтении законопроекта о банках и ожидает утверждения этого документа, а также внесения поправок в текущий госбюджет в связи с пандемией коронавируса. Об этом в субботу заявил постоянный представитель МВФ на Украине Йоста Люнгман.

"Мы приветствуем поддержку парламентом Украины в первом чтении законодательства, направленного на усиление основ реструктуризации банков, и ожидаем его окончательного принятия. Мы также рассчитываем на принятие изменений в бюджет на 2020 год, которые помогут властям реагировать на чрезвычайные вызовы, возникшие из-за COVID-19", - говорится в распространенном заявлении представителя. Люнгман также призвал правительство страны к сотрудничеству со Всемирным банком для организации рынка земли. "Мы призываем власти продолжать работу со Всемирным банком для обеспечения эффективного, прозрачного и конкурентоспособного рынка земли", - указал постоянный представитель МВФ.

Верховная рада 30 марта в первом чтении одобрила законопроект об усовершенствовании механизма регулирования банковской деятельности, что в МВФ обозначали одним из двух условий для заключения нового кредитного соглашения. Нововведения лишат бывших владельцев национализированных банков, в частности экс-владельца Приватбанка Игоря Коломойского, возможностей вернуть финансовую организацию в собственность. Однако в настоящий момент данный документ столкнулся с мощным сопротивлением в парламенте: его рассмотрение во втором чтении может серьезно затянуть обсуждение около 5 тыс. поданных депутатами поправок.

Вторым условием для выделения средств Украине в МВФ называли принятие закона о рынке земли. Данный документ Верховная рада одобрила в ночь на вторник, 31 марта. Как заявлял президент страны Владимир Зеленский, это позволит рассчитывать на кредит до $8 млрд. Однако процедура ввода закона в действие пока заблокирована, так как в парламент внесено уже 12 проектов постановления об отмене итогов голосования.

Ранее глава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", депутат Рады Виктор Медведчук заявил, что Всемирный банк потребовал увеличить разрешенную для приватизации площадь участка и допустить юридических лиц к покупке земли, называя это "критическими для привлечения инвестиций в сельское хозяйство реформами". По мнению парламентария, такой шаг уничтожит фермерство в стране, так как в борьбе за рынок они обречены проиграть международным корпорациям.