{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Путин подписал закон об особом порядке закупок на территории Крыма и Севастополя

Особый порядок для этих регионов будет действовать до 31 декабря 2022 года

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, которым вносятся изменения в закон о контрактной системе закупок для государственных и муниципальных нужд. Документ опубликован в субботу на официальном портале правовой информации.

Закон устанавливает до 31 декабря 2022 года особый порядок закупок на территории Крыма и Севастополя. Заказчикам, уполномоченным органам, уполномоченным учреждениям предоставляется право выбора способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в порядке, который согласован с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти и установлен нормативными правовыми актами Крыма и Севастополя, для закупок работ по инженерным изысканиям, архитектурно-строительному проектированию, строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту, сносу объектов капитального строительства (включая автодороги), работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, работ по благоустройству территорий для обеспечения государственных нужд.

При этом расчеты по контрактам, заключаемым по нормативным правовым актам Крыма и Севастополя, подлежат казначейскому сопровождению в порядке, установленном бюджетным законодательством РФ.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияКрымСевастополь
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Лихачев не исключил возвращение сотрудников Росатома к привычному режиму работы до мая
Глава Росатома отметил, что такое решение могут принять в случае улучшения эпидемиологической обстановки и по согласованию с госкорпорацией и властями
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС