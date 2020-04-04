Путин подписал закон об особом порядке закупок на территории Крыма и Севастополя

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, которым вносятся изменения в закон о контрактной системе закупок для государственных и муниципальных нужд. Документ опубликован в субботу на официальном портале правовой информации.

Закон устанавливает до 31 декабря 2022 года особый порядок закупок на территории Крыма и Севастополя. Заказчикам, уполномоченным органам, уполномоченным учреждениям предоставляется право выбора способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в порядке, который согласован с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти и установлен нормативными правовыми актами Крыма и Севастополя, для закупок работ по инженерным изысканиям, архитектурно-строительному проектированию, строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту, сносу объектов капитального строительства (включая автодороги), работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, работ по благоустройству территорий для обеспечения государственных нужд.

При этом расчеты по контрактам, заключаемым по нормативным правовым актам Крыма и Севастополя, подлежат казначейскому сопровождению в порядке, установленном бюджетным законодательством РФ.