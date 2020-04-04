В Росатоме сообщили, что большинство АЭС в марте увеличили выработку

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Шесть из 11 (с учетом плавучей атомной станции в Певеке) атомных электростанций (АЭС) России в прошлом месяце увеличили выработку электроэнергии, несмотря на снижение спроса на нее. Об этом говорится в сообщении на сайте корпоративного издания Росатома "Страна Росатом".

Так, в материалах издания отмечается, что Смоленская АЭС до 30 марта включительно выработала 1,9 млрд кВтч электроэнергии против 1,55 млрд кВтч в феврале, Ростовская АЭС, по предварительным данным, увеличила выработку в прошлом месяце до 2,22 млрд кВтч в сравнении с 2,15 млрд кВтч, на Курской АЭС выработано также почти 2,22 млрд кВтч против 1,97 млрд кВтч. Калининская АЭС увеличила выработку в марте до 2,26 млрд кВтч против 2,23 млрд кВтч в феврале, Балаковская - до 1,89 млрд кВтч с 1,49 млрд кВтч. На Билибинской АЭС на Чукотке выработка электроэнергии в марте выросла до 15 млн кВтч с 13,9 млн кВтч в феврале.

Выработка электроэнергии Нововоронежской АЭС в марте осталась практически на уровне февральских показателей - 2,65 млрд кВтч в марте против 2,66 млрд кВтч, на Ленинградской АЭС выработка снижена до почти 2,2 млрд кВтч с 2,38 млрд кВтч, на Кольской АЭС - до 886 млн кВтч с 991,64 млн кВтч, на Белоярской АЭС - до 883 млн кВтч в марте против 1,04 млрд кВтч. Плавучая атомная станция, расположенная в Певеке, в прошлом месяце снизила выработку электроэнергии до 8,19 млн кВтч против 11,43 млн кВтч в феврале.

Отпуск электроэнергии по статистике концерна "Росэнергоатом" (управляет российскими АЭС) в марте был почти на всех АЭС выше, чем в феврале. Ранее со ссылкой на данный ЦДУ ТЭК сообщалось, что потребление электроэнергии в марте в России упало на 1,5%, составив 95,1 млрд кВтч.

Дальнейшее снижение

"Атомэнергосбыт" (энергосбытовая компания и гарантирующий поставщик в четырех регионах РФ) отмечает, что снижение объемов потребления находятся в рамках плановых показателей и нельзя сказать, что падение спроса на электроэнергию вызвано исключительно снижением экономической активности, при этом продление ограничительных мер по нераспространению коронавируса до мая окажет давление на спрос.

"Анализируя предварительные данные марта, мы наблюдаем снижение объема потребления электроэнергии. Но в большей мере оно связано с очень теплой погодой. Насколько первая нерабочая неделя повлияла на потребление, пока ответить сложно. Сохранится ли эта динамика во втором квартале, тоже будет зависеть от температурных особенностей. Дополнительное снижение объемов мы увидим в апреле, ведь карантинные меры продлены", - цитирует "Страна Росатом" гендиректора "Атомэнергсбыта" Петра Конюшенко.

Он уверен, что рост бытового потребления, о котором говорят многие эксперты, не покроет снижение потребления бизнес-структур. По оценке "Атомэнергосбыта", в апреле общее снижение потребления электроэнергии составит от 5 до 15%.

Кроме снижения операционных показателей сбытовая компания опасается и увеличения дебиторской задолженности на фоне инициатив региональных правительств, которые запретили применять штрафы и отключения к должникам. "Но мы постоянно повторяем всем, что обязательства должны быть исполнены потребителями в полном объеме, если иное не будет установлено федеральным законодательством. Мы готовы индивидуально прорабатывать с клиентами возможные сложные моменты, чтобы не допустить дебиторской задолженности. От этого зависит энергобезопасность каждого региона", - сказал глава "Атомэнергосбыта".