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Хайнань в апреле ужесточает правила, касающиеся пресечения контрабандной деятельности

Представитель местных властей отметил, что "главная задача - добиться, чтобы контрабанда стала невыгодной, чтобы злоумышленники были лишены транспортных средств, на которых они могут незаконно провозить товары"

ХАЙКОУ /Китай/, 4 апреля. /ТАСС/. Южнокитайская провинция Хайнань в апреле ужесточает меры по пресечению контрабандной деятельности в соответствии с целями ускоренного развития и формирования на острове зоны и порта свободной торговли. Об этом сообщило управление общественной безопасности региона.

Новые правила определяет "Временный регламент о пресечении контрабанды провинции Хайнань", утвержденный 6 января и уже начавший действовать в тестовом режиме. Отличительная особенность нового документа - он более четко определяет сферы ответственности за ведение бизнеса, связанного с импортом несанкционированных грузов, а также за попытки оказать содействие контрабандистам при провозе запрещенных товаров, как при осуществлении масштабных оптовых поставок, так и в почтовых отправлениях, в ручной клади.

"Главная задача - добиться, чтобы контрабанда стала невыгодной, чтобы злоумышленники были лишены транспортных средств, на которых они могут незаконно провозить товары", - уточнил представитель местных властей.

Согласно официальной статистике, контрабандисты обычно пытаются с целью перепродажи незаконно переправить на Хайнань переработанную нефть. Среди прочих пунктов запрещенной номенклатуры - замороженные продукты, различные виды отходов из других стран, наркотики и дикие животные. В 2018 и 2019 годах власти провинции завели более 200 крупных дел о контрабанде, примерно четверть из них касается нелегального импорта нефти в объеме 156 тыс. тонн на сумму 1,27 млрд юаней (около $181,42 млн).

Согласно китайскому законодательству, за противозаконный импорт нефтепродуктов, сумма налогообложения которых превышает 500 тыс. юаней (около $71,4 тыс.), полагается от 10 лет лишения свободы до пожизненного срока и штраф, от двух до пяти раз превышающий неоплаченную пошлину с контрабандного товара.

Теги
КитайХайнань
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