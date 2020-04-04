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Авиакомпания "Россия" сократила количество рейсов на Дальний Восток до 1 мая

Полеты будут осуществляться только в Магадан
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© Юрий Смитюк/ТАСС

ТАСС, 4 апреля. Авиакомпания "Россия" сократила количество рейсов в города Дальнего Востока до 1 мая из-за сниженного спроса на фоне общего ограничения авиасообщения. Из пяти дальневосточных направлений компания сохранит только полеты в Магадан, сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

"В соответствии с решением региональных властей о временном ограничении авиасообщения и [в связи с] общим падением спроса на авиационные перевозки в период с 3 апреля по 1 мая авиакомпания "Россия" приостанавливает выполнение рейсов по следующим направлениям", - говорится в сообщении.

Ограничение коснется рейсов из Москвы в Хабаровск, Южно-Сахалинск, Владивосток и Петропавловск-Камчатский. "На данный момент до 1 мая из Москвы по дальневосточным направлениям выполняется 4 еженедельных рейса в Магадан, где авиакомпания "Россия" является единственным перевозчиком", - сообщил ТАСС официальный представитель авиакомпании Сергей Стариков.

Из-за пандемии коронавируса Россия уже закрыла все международные пассажирские рейсы, ситуация также отразилась на внутренних перевозках. Так, например, авиакомпания "Победа" решила переждать кризис авиационной отрасли, приостановив полеты до 31 мая. "Аэрофлот" заявил, что с 6 апреля значительно сократит программу полетов по России.

Теги
РоссияДальний Восток
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