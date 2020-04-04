Россия оказывает Абхазии финансовую помощь, несмотря на ситуацию с коронавирусом

СУХУМ, 4 апреля. /ТАСС/. Российская финансовая помощь Абхазии поступает в полном объеме и в срок, в соответствии с ранее достигнутыми договоренностям, несмотря на сложившуюся ситуацию с коронавирусом. Об этом сообщил в субботу журналистам вице-премьер, министр финансов республики Джансух Нанба.

"Финансовую помощь РФ мы получаем в полном объеме в установленные сроки. Были небольшие задержки в начале года, связанные с организационными изменениями в российском правительстве, все эти вопросы на данном этапе улажены и финансовая помощь поступает. Это позволяет нам говорить, что все обязательства по российской финансовой помощи будут выполнены", - сказал Нанба.

Финансовая помощь РФ в рамках инвестпрограммы содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2020-2022 годы, принятая в декабре прошлого года, составляет 4,5 млрд. рублей.

Республиканский бюджет

Говоря о республиканском бюджете, министр финансов отметил, что в связи введением чрезвычайного положения в Абхазии, правительство столкнулось с определенными сложностями, ситуация негативно отразилась на поступлениях, они резко сократились. "Несмотря на это, правительство принимает меры по ликвидации каких- либо сбоев. Что касается зарплаты и социальных выплат, то они будут выплачены в срок и в полном объеме. Для этого нам пришлось переориентировать расходную часть бюджета именно на такие расходы и на борьбу с коронавирусом", - отметил Нанба.

Министр сообщил, что и.о.президента Валерий Бганба дал четкие указания всем бюджетным организациям о невозможности принятия запланированных ранее денежных обязательств, не связанных с выплатой зарплаты и мероприятиями по борьбе с вирусом. Это, по его словам, вынужденная мера, которая позволит консолидировать все финансовые ресурсы и направить их на первостепенные задачи.

Правительство, продолжил Нанба, переведено на особый режим работы, ряд ведомств находятся на карантине, что, в свою очередь, позволит республике сэкономить определенные средства и направить их на обеспечение первостепенных обязательств - выплат заплаты, здравоохранение, силовые структуры.

"Предпринимаются все шаги, чтобы тяжелый период мы прошли безболезненно. Безусловно, мы рассматриваем различные варианты исхода событий. Если данная ситуация закончится в течение одного-двух месяцев, мы достаточно оперативно сможем отскочить от экономического спада и с минимальными потерями выйти из ситуации. Если ситуация затянется на более продолжительный период, придется пересматривать бюджет на законодательном уровне, будут предложения по секвестированию расходной части", - сказал вице-премьер, министр финансов.

Помощь предпринимателей

Он выразил благодарность предпринимателям Абхазии, которые оказывают помощь в борьбе с вирусом. "Средства, собранные ими (около 50 млн рублей - прим. ТАСС), позволяют нашу систему здравоохранения обеспечить аппаратами ИВЛ и другими медицинскими изделиями. Такие моменты дают основание полагать, что мы все вместе справимся со всеми трудностями, которые будут перед нами", - подчеркнул Джансух Нанба.

О ситуации

В Абхазии с 28 марта введено чрезвычайное положение, а в приграничном с Грузией Галском районе после того, как у одной из жительниц грузинские врачи выявили коронавирус, с 31 марта действует комендантский час.

Кроме того, до 20 апреля закрыта государственная граница Абхазии с РФ по реке Псоу для въезда иностранных граждан и лиц без гражданства. Исключение составляют работники дипломатических учреждений, аккредитованных в Абхазии, военнослужащие Погрануправления ФСБ России в Абхазии, объединенной российской военной базы, лица, направляющиеся в Абхазию в служебные командировки, а также водители транспортных средств, осуществляющих международные грузовые перевозки. С 30 марта прекращено движение пассажирского поезда Москва - Сухум.

На всех постах ГАИ по республиканской трассе со среды дежурят и медики, которые проверяют температуру у пассажиров проезжающих машин. Власти страны призвали население без острой необходимости не выходить из домов. В Абхазии пока нет зараженных коронавирусом.