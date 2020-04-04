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Пандемия коронавируса нового типа

Трамп готов запросить Конгресс о новых кредитах для малого бизнеса

Ранее президент США подписал закон о стимулирующих экономику мерах в размере более $2 трлн

ВАШИНГТОН, 4 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что готов запросить Конгресс о выделении новых кредитов для малого бизнеса в рамках борьбы с последствиями распространения коронавируса.

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"Я немедленно запрошу Конгресс США о выделении новых средств для поддержки малого бизнеса, если деньги в рамках [пакета стимулирующих экономику мер] закончатся", - написал глава Белого дома в своем Twitter.

Трамп подписал 27 марта закон о стимулирующих экономику мерах в размере более $2 трлн, направленных на преодоление последствий распространения коронавируса. Документ предусматривает выплату пособий по безработице, помощь больницам, содействие бизнесу и целым отраслям. Около $350 млрд направлено на кредиты малому бизнесу, которые не нужно возвращать, если они используются для выплаты заработной платы или выплаты процентов по ипотечным кредитам и арендной платы.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 278,9 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерли 7 163 инфицированных, выздоровели 9 920 человек.

Теги
СШАТрамп, ДональдПандемия коронавируса нового типа
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