Власти Коми планируют выделить более 400 млн рублей бизнесу, пострадавшему от коронавируса

СЫКТЫВКАР, 4 апреля. /ТАСС/. Правительство Республики Коми намерено выделить более 400 млн рублей на поддержку предпринимателей, пострадавших от ограничений в связи с распространением коронавируса. Об этом говорится в сообщении регионального оперативного штаба.

"Правительство Коми планирует выделить дополнительно за счет регионального бюджета более 400 млн рублей на поддержку предпринимателей, которые работают в наиболее уязвимых отраслях экономики. Поддержка будет оказываться в форме возмещения части фактических расходов, связанных с оплатой труда работников, находящихся под риском увольнения", - говорится в сообщении.

По словам министра экономики региона Константина Плехова, это - наиболее весомая мера поддержки предпринимателей в нынешних ограничительных условиях. "Такую меру еще не ввел ни один субъект Российской Федерации, и мы рассчитываем, что такая поддержка позволит сохранить занятость в сфере среднего и малого бизнеса в Коми", - сказал министр.

В числе мер: предоставление государственных микрозаймов на расширенные цели со снижением процентных ставок, реструктуризация действующих договоров и предоставление отсрочки по договорам займа, пролонгация договоров поручительства и установление льготного размера вознаграждения за предоставление поручительства, отсрочка арендных платежей и отказ от штрафных санкций в случае нарушения сроков платежей.

Министерство ЖКХ региона направило в адрес управляющих организаций предложения не начислять пени за неуплату услуг ЖКХ субъектами малого и среднего бизнеса, а также не ограничивать потребление коммунальных ресурсов предпринимателями. Перечень сфер предпринимательской деятельности, наиболее пострадавших от последствий распространения коронавируса, которые могут претендовать на первоочередные меры поддержки, утвержден на уровне России и Коми. Таких отраслей в регионе 11. Среди них - предоставление продуктов питания, парикмахерских услуг, бытовой ремонт и ремонт техники, услуги дополнительного образования и другие.

Ранее в Коми ввели отсрочку платежей за аренду государственного и муниципального имущества - до 31 декабря 2021 года.