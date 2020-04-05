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Пандемия коронавируса нового типа

United Airlines отменит 90% своих рейсов в двух аэропортах Нью-Йорка и Нью-Джерси

Показатели полетов авиакомпании сократили до 15 рейсов в девять городов США

НЬЮ-ЙОРК, 5 апреля. /ТАСС/. Американская авиакомпания United Airlines временно отменит около 90% своих авиарейсов в международных аэропортах Либерти (штат Нью-Джерси) и Ла-Гуардиа в Нью-Йорке в связи с распространением коронавируса нового типа. Об этом сообщила в субботу телекомпания NBC со ссылкой на попавший в ее распоряжение циркуляр генерального директора авиаперевозчика Грега Харта.

В циркуляре, датированном 4 апреля, он предупредил подчиненных об "усугублении ситуации в Нью-Йорке и Нью-Джерси".

"Вы находитесь на передовой линии кризиса, обеспечивая в аэропортах и на борту самолетов услуги [воздушных перевозок] для наших клиентов", - написал генеральный директор United Airlines.

Харт напомнил, что в Либерти авиакомпания в день обслуживает 139 внутренних авиарейсов в 62 города США. Теперь эти показатели сокращены до 15 рейсов в девять американских городов. Президент США Дональд Трамп в субботу сообщил о рассмотрении вопроса о временном ограничении авиасообщения с эпицентрами коронавируса в стране.

Как сообщил в субботу губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо, число жителей штата, результаты анализов которых на новый коронавирус были положительными, превысило 113,7 тыс., а число умерших за сутки выросло на 630, до 3 565. Куомо констатировав, что Нью-Йорк по данным показателям продолжает занимать первое место в США.

Теги
СШАПандемия коронавируса нового типа
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