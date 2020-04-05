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"Известия": рекордный спрос на ипотеку зафиксировали в I квартале 2020 года

Общее количество займов по ипотеке возросло на 9%

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Объем ипотечного кредитования в I квартале 2020 года увеличился на рекордные 21,5%, а общее количество займов по ипотеке возросло на 9%. Об этом в воскресенье пишет газета "Известия" со ссылкой на данные бюро кредитных историй ОКБ и опрошенных банков.

По данным ОКБ, объем выдачи ипотечных ссуд за январь и февраль этого года достиг 435 млрд рублей, что на 21% больше по сравнению с этим же периодом в прошлом году, а количество кредитов составило 178,2 тыс., превысив прошлогодние показатели на 9%. Кроме того, отметили в ОКБ, средняя сумма ипотеки выросла на 11,5%, до 2,44 млн рублей, а сроки предоставления кредита на 7,5 месяца - до 16,5 года.

В частности, "Абсолют банк" увеличил объем выдач ипотечных кредитов на 22%, до 4,3 млрд рублей, а количество займов на 13%, до 1,6 тыс. сделок. Схожие тенденции продемонстрировали банки "Санкт-Петербург" и "Ак Барс". Рекордные показатели зафиксировал Райффайзенбанк, увеличивший объемы выданных кредитов на 89%, а их количество - на 51%, пишет издание. В свою очередь, Промсвязьбанк (ПСБ) сообщил "Известиям", что количество выданных ипотечных ссуд в I квартале 2020 года уже на 40% превышает показатель IV квартала 2019 года, объем жилищных кредитов вырос в Москве на 27%, в Санкт-Петербурге - на 21%, в регионах - на 12%.

По мнению опрошенных изданием экспертов из числа представителей московских банков, значительный рост числа заявок на ипотечные кредиты, в первую очередь, объясняется снижением ключевой ставки, однако ситуация вокруг распространения коронавируса нового типа также влияет на скачок интереса к жилищным займам. Специалисты считают, что одной из причин скачка спроса на ипотеку стало желание граждан защитить свои накопления от обесценивания. "Известия" не получили комментария от ЦБ РФ на вопрос о числе выданных ипотечных займов в I квартале 2020 года, а также о том, что способствовало резкому росту показателя.

В то же время увеличение ставки на один процентный пункт может привести к снижению спроса на ипотечные кредиты на 10%. "Известия" со ссылкой на банкиров уточняют, что в случае, если процентная ставка станет выше 11% годовых, интерес населения к ипотеке резко упадет. Кроме того, банкиры отмечают, что цена квартир пока только увеличивается и вряд ли пойдет на спад в связи с тем, что курс рубля влияет на себестоимость стройки.

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Россия
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