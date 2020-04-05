Bloomberg: Saudi Aramco перенесла дату формирования графика экспортных цен на май

ТАСС, 5 апреля. Саудовская нефтяная корпорация Saudi Aramco отложила публикацию графика экспортных цен на нефть на май. Об этом сообщило в воскресенье агентство Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По его информации, публикация графика ожидается во вторник или четверг. Отмечается, что решение отложить публикацию связано с ожиданиями от предстоящей 9 апреля министерской встречи ОПЕК+ и контактов по ситуации на рынке нефти между Россией и Саудовской Аравией. По данным Bloomberg, Saudi Aramco второй месяц подряд смещает дату формирования графика экспортных цен.

Сделка ОПЕК+, державшаяся на договоренностях России и Саудовской Аравии в течение трех лет и позволявшая стабилизировать цены на нефть на уровне 60 долларов за баррель путем ограничения добычи, завершилась 31 марта 2020 года. Продлить ее не удалось из-за противоположных позиций двух крупнейших участников: Москва предлагала продлить соглашение на прежних условиях и только на второй квартал 2020 года, а Эр-Рияд - сократить добычу еще на 1,5 млн баррелей в сутки до конца года. Прекращение действия соглашения привело к резкому падению цен на нефть, которое усугубилось сокращением глобального спроса из-за пандемии заболевания, вызываемого новым коронавирусом.