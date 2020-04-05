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Пандемия коронавируса нового типа

В Иране 11 апреля некоторые виды бизнеса возобновят работу, прекращенную на фоне эпидемии

Как сообщил президент страны Хасан Роухани, "свободное передвижение между провинциями начнется 18 апреля"

ТЕГЕРАН, 5 апреля. /ТАСС/. Власти Ирана позволят с 11 апреля возобновить работу тех видов бизнеса, деятельность которых не вызывает угрозу распространения коронавируса. Об этом заявил в воскресенье президент Ирана Хасан Роухани.

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"Что касается экономической деятельности, которая не является рискованной, было принято решение с 11 апреля в провинциях страны возобновить эту работу в соответствии с протоколами Минздрава, - приводит слова президента его пресс-служба. - Однако в провинции Тегеран эта деятельность будет возобновлена 18 апреля".

Он добавил, что "свободное передвижение между провинциями начнется 18 апреля". "На территории провинции движение на личном транспорте было свободным", - отметил он.

В связи с распространением вируса все иранские школы закрыты до 8 апреля, многие страны ограничили сообщение с исламской республикой, иранские власти временно выпустили из тюрем 100 тыс. заключенных и ввели запрет на передвижение между городами для граждан страны. Кроме того, был введены ограничения на ведение бизнеса, деятельность которого может способствовать распространению заболевания.

Минздрав Ирана проинформировал 19 февраля о первых в стране случаях инфицирования. Заболевшие были выявлены в городе Кум. Согласно последним данным, число заразившихся в данный момент составляет 55 743, зарегистрировано по меньшей мере 3 452 летальных исхода.

Теги
ИранРоухани, ХасанПандемия коронавируса нового типа
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