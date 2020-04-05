Эксперты Moody's считают, что борьба с коронавирусом парализовала 29% экономики США

НЬЮ-ЙОРК, 5 апреля. /ТАСС/. Ограничительные меры, введенные властями американских штатов и федеральным правительством для борьбы с распространением нового коронавируса, парализовали не менее 29% экономики США. Эти оценки аналитического подразделения международного рейтингового агентства Moody's опубликовала в воскресенье в своей электронной версии американская газета The Wall Street Journal.

Она напоминает о том, что власти 41 из 50 американских штатов ввели ограничения на передвижение жителей, закрыв предприятия общественного питания, университеты, кинотеатры, салоны красоты, парки и непродовольственные магазины. По оценке Moody's, эти меры привели к падению ВВП США на около 29% в день по сравнению с первой неделей марта текущего года. Спад данного показателя в штате Калифорния достигает уже 31,5% в день ($2,8 млрд), а в еще 15 штатах, на которые приходится порядка 70% ВВП США, - 40% ($12,5 млрд).

Как уточняет Moody's, потери еще тридцати штатов и столицы страны достигают $4,9 млрд в день.

Ведущий аналитик рейтингового агентства Марк Занди не считает, что падение таким темпом будет продолжаться весь второй квартал текущего года. В обратном случае годовой показатель ВВП США снизится на около 75%. Занди вместо этого прогнозирует постепенную отмену ограничительных мер к лету и относительно умеренное снижение ВВП страны во втором квартале.

США вышли на первое место в мире по числу случаев заражения коронавирусом. По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 312,2 тыс. случаев заражения коронавирусом. 8 503 инфицированных умерли, выздоровел 15 021 человек.