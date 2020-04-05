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Среднегодовая выработка электроэнергии двух МГЭС, строящихся в КЧР, составит 84 млн кВт/ч

Объекты планируется запустить в 2021-2022 года

ЧЕРКЕССК, 5 апреля. /ТАСС/. Средняя годовая выработка электроэнергии на Красногорских малых ГЭС-1 и ГЭС-2, которые строятся в Карачаево-Черкесии, составит около 84 млн кВт/ч. Запуск объектов планируется в 2021-2022 года, сообщили в восктесенье в пресс-службе ПАО "РусГидро" - "Карачаево-Черкесский филиал".

"Реализуемый РусГидро гидроэнергетический проект предусматривает строительство на реке Кубань ниже действующей Зеленчукской ГЭС-ГАЭС двух малых гидроэлектростанций: Красногорских МГЭС-1 и МГЭС-2. Мощность каждой малой ГЭС составит 24,9 МВт, среднегодовая выработка электроэнергии - 83,8 млн кВт/ч", - рассказали в компании.

Согласно новому проекту, который предусмотрен в рамках подписанного на Петербургском международном экономическом форуме в 2019 году соглашения, в Усть-Джегутинском районе республики к 2021-2022 годам на реке Кубань построят две малые гидроэлектростанции мощностью в 24,9 МВт каждая.

Красногорская МГЭС-1 и МГЭС-2, помимо выработки электроэнергии, будут выравнивать колебания уровня воды, возникающие по изменении режимов работы объектов. В рамках проекта возведения Красногорских МГЭС будут построены два здания гидроэлектростанций, плотина длиной 148 м и высотой 31,4 м с водосбросом и правобережная защитная дамба длиной 475 м. В здании каждой МГЭС разместят два гидроагрегата мощностью 12,45 МВт с поворотно-лопастными гидротурбинами, работающими на расчетном напоре 24,9 м.

Теги
РоссияСеверный КавказКарачаево-ЧеркесияСКФО
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