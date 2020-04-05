Ростуризм из-за коронавируса продлил срок сдачи отчетности туроператорами

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Ростуризм на фоне ситуации с коронавирусом перенес крайний срок сдачи отчетности туроператорами с 15 апреля на 6 мая 2020 годо. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье на сайте Ростуризма.

"В связи с тем, что указом президента Российской Федерации о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории РФ в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 15 апреля совпадает с нерабочим днем, срок представления туроператорами бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год, а также отчетности для туроператоров осуществляющих деятельность в сфере выездного туризма, переносится на 6 мая 2020 года", - говорится в сообщении.

Ранее Ассоциация туроператоров (АТОР) попросила Минэкономразвития РФ и Ростуризм в условиях ограничений из-за коронавируса перенести сроки подачи отчетности до 15 мая. Как отмечалось в письме АТОР, в связи с нерабочими днями туроператоры могут не успеть уложиться в срок до 15 апреля. Также турбизнес просил перенести на 15 мая крайний срок по предоставлению данных об оплате взноса в персональный фонд и на содержание дирекции "Турпомощи", а также продлить на срок до 15 мая срок предоставления нового договора страхования финансовой ответственности туроператоров.

АТОР также попросила Минэкономразвития и ЦБ РФ ввести мораторий на исключение турфирм из реестра туроператоров, а также обязать страховые компании продлевать существующие договоры страхования ответственности туроператоров.