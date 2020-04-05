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Ситуация с курсом валют и ценами на нефть

Глава МЭА считает, что G20 может сыграть ведущую роль в стабилизации рынка энергоресурсов

Ранее Фатих Бирол призвал председательствующую в организации Саудовскую Аравию созвать экстренную встречу для решения проблем на рынке нефти

ПАРИЖ, 5 апреля. /ТАСС/. Группа двадцати может сыграть ведущую роль в стабилизации рынка энергоресурсов. Об этом в воскресенье заявил глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол по итогам разговора с министром природных ресурсов Канады Симусом О'Риганом.

"Только что был отличный разговор с канадским министром Симусом О'Риганом о важности нефти и газа в канадской экономике и трудностях, вызванных нынешним экономическим спадом, - отметил Бирол у себя в Twitter. - Согласились с тем, что G20 может сыграть ведущую роль в повышении стабильности рынка (энергоресурсов - прим. ТАСС)".

Ранее в пятницу Бирол призвал председательствующую в G20 Саудовскую Аравию созвать экстренную встречу для решения проблем на рынке нефти.

Он также предположил, что сокращение добычи странами - участницами соглашения ОПЕК+ на 10 млн баррелей в сутки не поможет стабилизировать рынок нефти, так как, согласно подсчетам агентства, "даже с учетом этих сокращений рост запасов может превысить 15 млн баррелей в сутки во втором квартале 2020 года".

Сделка ОПЕК+, державшаяся на договоренностях России и Саудовской Аравии в течение трех лет и позволявшая стабилизировать цены на нефть на уровне $60 за баррель путем ограничения добычи, завершилась 31 марта 2020 года. Продлить ее не удалось из-за противоположных позиций двух крупнейших участников: Россия предлагала продлить соглашение на прежних условиях и только на II квартал 2020 года, а Саудовская Аравия - сократить добычу еще на 1,5 млн баррелей в сутки до конца года.

Прекращение действия соглашения привело к резкому падению цен на нефть, которое усугубилось сокращением глобального спроса из-за пандемии заболевания, вызываемого новым коронавирусом.

Теги
КанадаСитуация с курсом валют и ценами на нефть
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