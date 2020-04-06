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Пандемия коронавируса нового типа

Boeing продлила на неопределенный срок приостановку предприятия в штате Вашингтон

На предприятие Puget Sound приходится примерно 80% производства Boeing

НЬЮ-ЙОРК, 6 апреля. /ТАСС/. Американская аэрокосмическая корпорация Boeing продлила на неопределенный срок приостановку работы предприятия Puget Sound в штате Вашингтон из-за пандемии заболевания, вызываемого новым коронавирусом. Об этом говорится в сообщении, размещенном в воскресенье на сайте корпорации.

"Boeing продлевает до дальнейшего уведомления временное прекращение производства на всех объектах Puget Sound <...> Этот шаг сделан в свете того внимания, которое компания уделяет здоровью и безопасности сотрудников, в свете оценки распространения COVID-19 (вызванное новым коронавирусом заболевание - прим. корр. ТАСС) в штате Вашингтон, надежности цепочки поставщиков и дополнительных рекомендаций ведомств здравоохранения правительства", - пояснила корпорация.

На Puget Sound приходится примерно 80% производства Boeing. Эта корпорация 3 апреля по тем же причинам приостановила работу предприятия в штате Пенсильвания, выпускающего тяжелые военно-транспортные вертолеты H-47 Chinook, конвертопланы V-22 Osprey и многоцелевые вертолеты MH-139A Grey Wolf, предназначенные для защиты шахт межконтинентальных баллистических ракет (МБР).

Boeing и до появления трудностей, касающихся коронавируса, переживала серьезный кризис: в декабре минувшего года было объявлено о приостановке выпуска самолетов Boeing 737 MAX. Эксплуатация самолета этой модели временно прекращена после двух катастроф. 10 марта 2019 года в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, погибли 157 человек. 29 октября 2018 года жертвами катастрофы самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии стали 189 человек.

Руководство Boeing признало, что в обоих случаях на борту воздушных судов перед тем, как они разбились, имел место сбой в работе системы улучшения маневренности. После этого многие страны, включая Россию, США и государства Евросоюза, по соображениям безопасности приостановили эксплуатацию самолетов данной серии.

Теги
СШАПандемия коронавируса нового типа
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