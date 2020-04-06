Сбербанк отправил в регионы 700 тыс. масок и 50 тыс. пар перчаток для борьбы с пандемией

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Сбербанк направил в волонтерские штабы по борьбе с пандемией в регионах 700 тысяч защитных масок и 50 тысяч пар одноразовых перчаток. Об этом сообщается в пресс-релизе банка.

"Сбербанк присоединился к акции взаимопомощи во время пандемии коронавируса #МЫВМЕСТЕ. Банк отправил в регионы 700 тысяч защитных масок и 50 тысяч пар одноразовых перчаток для волонтерских штабов, которые оказывают помощь пожилым и маломобильным гражданам", - говорится в сообщении.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились около 1,3 млн человек, зафиксировано около 70 тыс. смертельных исходов. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 5 389 случаев заражения, выздоровели 355 человек, умерли 45. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.