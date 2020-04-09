{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

В Забайкалье планируют дать арендные каникулы пострадавшему от коронавируса бизнесу

По словам губернатора региона Александра Осипова, работа над конкретными мерами ведется, но пока задерживается из-за того, что возможности бюджета края ограничены

ЧИТА, 9 апреля. /ТАСС/. Власти Забайкалья планируют предоставить предпринимателям, бизнес которых пострадал из-за ограничительных мер по нераспространению коронавируса, арендные каникулы или налоговые льготы на имущество, чтобы снизить финансовую нагрузку в кризисный период, сообщил в четверг губернатор Александр Осипов во время программы "Прямой разговор" в эфире ГТРК "Чита".

Президент РФ Владимир Путин 8 апреля провел совещание в режиме видеоконференции с главами субъектов по борьбе с распространением коронавируса в России. В частности, Путин поручил кабмину с участием ЦБ РФ в пятидневный срок подготовить программу дополнительной поддержки бизнеса, этот документ должен позволить компаниям максимально сохранять занятость и доходы сотрудников.

"Мы предполагаем, что необходимо будет в первую очередь понизить [аренду] или ввести арендные каникулы для тех предпринимателей, которые арендуют недвижимость, муниципальную, государственную, для тех, кто арендует недвижимость у коммерческих, частных владельцев, мы предполагаем ввести налоговые льготы на имущество, на землю с тем, чтобы они могли предоставлять соответствующие льготы", - сказал Осипов.

Он уточнил, что работа над конкретными мерами ведется, но пока задерживается в связи с тем, что "возможности бюджета Забайкальского края ограничены и необходимо эти решения согласовать с правительством РФ".

Теги
РоссияЗабайкальский крайОсипов, Александр МихайловичПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Пандемия может вызвать серьезный продовольственный кризис в Африке
Потери стран к югу от Сахары могут составить от $37 млрд до $79 млрд, отмечается в докладе Всемирного банка
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС