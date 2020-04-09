В Забайкалье планируют дать арендные каникулы пострадавшему от коронавируса бизнесу

ЧИТА, 9 апреля. /ТАСС/. Власти Забайкалья планируют предоставить предпринимателям, бизнес которых пострадал из-за ограничительных мер по нераспространению коронавируса, арендные каникулы или налоговые льготы на имущество, чтобы снизить финансовую нагрузку в кризисный период, сообщил в четверг губернатор Александр Осипов во время программы "Прямой разговор" в эфире ГТРК "Чита".

Президент РФ Владимир Путин 8 апреля провел совещание в режиме видеоконференции с главами субъектов по борьбе с распространением коронавируса в России. В частности, Путин поручил кабмину с участием ЦБ РФ в пятидневный срок подготовить программу дополнительной поддержки бизнеса, этот документ должен позволить компаниям максимально сохранять занятость и доходы сотрудников.

"Мы предполагаем, что необходимо будет в первую очередь понизить [аренду] или ввести арендные каникулы для тех предпринимателей, которые арендуют недвижимость, муниципальную, государственную, для тех, кто арендует недвижимость у коммерческих, частных владельцев, мы предполагаем ввести налоговые льготы на имущество, на землю с тем, чтобы они могли предоставлять соответствующие льготы", - сказал Осипов.

Он уточнил, что работа над конкретными мерами ведется, но пока задерживается в связи с тем, что "возможности бюджета Забайкальского края ограничены и необходимо эти решения согласовать с правительством РФ".