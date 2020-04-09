Уровень безработицы в Забайкальском крае впервые за 20 лет составил менее 10%

ЧИТА, 9 апреля. /ТАСС/. Уровень безработицы в Забайкальском крае в 2019 году снизился и впервые за последние 20 лет составил менее 10%, сообщил в четверг во время программы "Прямой разговор" на телеканале ГТРК "Чита" губернатор региона Александр Осипов.

"Впервые на 2% вырос у нас валовой региональный продукт, на 4% - промышленное производство, выросла численность занятых в экономике края для 4 тыс. человек и составила 470 тыс. человек. Уровень безработицы снизился на 1% и составил 9,3%. Впервые за 20 лет уровень безработицы стал менее 10%", - сказал он.

Осипов добавил, что в 2019 году среднемесячная зарплата в Забайкалье выросла на 6% и составила 43 тыс. рублей, а число жителей с доходами ниже прожиточного минимума снизилось на 15 тыс. человек. Также уменьшилась миграционная убыль населения края - с 7 до 5 тыс. человек за год. "Мы нащупали, что надо делать для того, чтобы забайкальцы оставались [в регионе], и как можно больше людей приезжали на территорию Забайкалья", - сказал губернатор.

В августе 2019 года в Забайкальском крае создана территория опережающего развития (ТОР) "Забайкалье", в конце прошлого года Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики потребовало от властей Забайкальского края ускорить регистрацию резидентов единственной в регионе ТОР. Регион заявил участие 15 инвесторов с реализацией проектов на 196 млрд рублей и созданием свыше 9 тыс. рабочих мест в ТОР. В конце ноября 2019 года вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев заявил, что управление строительством инфраструктуры на территориях опережающего развития на Дальнем Востоке нужно передавать на уровень регионов.