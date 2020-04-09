Курс доллара в начале торгов на Мосбирже перешел к снижению

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Курс доллара на старте торгов Московской биржи снижается по отношению к рублю на 0,62%, до отметки в 74,51 рубля, курс евро опустился ниже 81 рубля впервые с 13 марта. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10:22 мск.

При этом в моменте американская валюта дешевела до 73 рублей, что на 2,63% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

К 10:30 мск курс доллара снижается на 0,56%, до 74,55 рубля, евро - на 0,32%, до 81,05 рубля.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросла на 3,01%%, до $33,83 за баррель.

Индексы Мосбиржи и РТС демонстрируют рост на открытии торгов Московской биржи. Так, по данным на 10:01 мск, индекс Мосбиржи поднимался на 0,7% и достиг отметки в 2688,7 пункта, индекс РТС - на 1,45%, до 1130,76 пункта.

По данным на 10:14 мск, индексы ускорили рост - индекс Мосбиржи прибавляет 1,04%, до 2698,05 пункта, РТС - 2,04%, до 1137,31 пункта.

Однако затем рост индексов замедлился. Так, по данным на 10:35 мск, индекс Мосбиржи поднимается на 0,72%, до 2689,57 пункта, РТС - на 1,92%, до 1136,04 пункта.

На этом фоне курс доллара снижается на 0,48%, до 74,61 рубля, евро дешевеет на 0,26%, до 81,1 рубля.