Единороссы предложили Мишустину ввести механизм заморозки цен на продукты

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов предложил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину проработать возможность фиксации цен на продукты в экстренных ситуациях. Об этом сообщила пресс-служба фракции.

"Мы предлагаем принять решение об ограничении роста цен на продовольственные товары или отдельные группы по аналогии с тем, как это уже было сделано для медицинских изделий и лекарств", - сказал Неверов в ходе дистанционного совещания фракции с главой кабмина в четверг.

Он привел в пример резкий рост в РФ цен на лимоны и корень имбиря. По мнению политика, необходимо ограничить наценку на каждом этапе "товаропроводящей цепи" десятью процентами.

"С одной стороны, и на федеральном, и на региональном уровне мы говорим о том, что дефицита у нас нет... Розница обосновывает повышение цен действиями поставщиков, но производители свои цены так не поднимали. Получается, что это результат действий недобросовестных посредников", - отметил Неверов.