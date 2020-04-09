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Страховщики считают, что страхование врачей в РФ должно быть обязательным и постоянным

Это должен быть обязательный вид страхования по аналогии со страхованием военнослужащих, но с более широким покрытием и включать в себя риск диагностирования критических заболеваний, считают в ВСС

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Страхование врачей в России должно быть обязательным и постоянным, а не только на время пандемии COVID-19, заявил ТАСС вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Виктор Дубровин.

"Всероссийский союз страховщиков поддерживает необходимость страхования врачей. Считаем, что страхование такой социально значимой и рискованной профессии должно быть обязательным и действовать не только в период пандемии, а постоянно", - сказал он.

Дубровин отметил, что это должен быть обязательный вид страхования по аналогии со страхованием военнослужащих, но с более широким покрытием и включать в себя риск диагностирования критических заболеваний.

"Перечень критических заболеваний должен быть максимально широким и в том числе покрывать вновь появляющиеся заболевания", - подчеркнул он.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минздраву, Минтруду и Минфину внести законопроект о страховых гарантиях медикам, работающим с пациентами с COVID-19, аналогичным выплатам по обязательному государственному страхованию, предусмотренному для личного состава ВС РФ.

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