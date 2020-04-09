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Глава РФПИ: цены на нефть могли бы упасть до $10 за баррель без соглашения ОПЕК+

Кирилл Дмитриев выразил уверенность, что страны ОПЕК+ могут договориться о сокращении добычи нефти более чем на 10 млн баррелей в сутки

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Страны ОПЕК+ могут договориться о сокращении добычи нефти более чем на 10 млн баррелей в сутки. Такое мнение высказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью телеканалу Bloomberg.

"Сокращение [добычи] может быть даже выше [чем 10 млн баррелей в сутки], потому что в соглашении будут участвовать и страны, которые не являются членами ОПЕК+", - сказал он.

Дмитриев также подчеркнул, что без соглашения ОПЕК+ цены на нефть могли бы упасть до $10 за баррель и ниже. "Я думаю, что, безусловно, существует договоренность о значительном сокращении добычи. Это важно", - добавил глава РФПИ, отметив, что альянс сможет адаптировать свою стратегию к условиям рынка.

По его мнению, сделка заключается "не на два месяца, не на пять месяцев", а "на два года или около того". Этот долгосрочный подход очень важен для производителей и для потребителей, чтобы обеспечить стабильность на рынке, который в последнее время демонстрирует волатильность", - сказал Дмитриев.

В четверг страны ОПЕК+ в ходе видеоконференции планируют обсудить ситуацию на рынке и сокращение добычи нефти. Предыдущее соглашение ОПЕК+ завершилось в конце марта. Продлить его не удалось из-за разногласий России и Саудовской Аравии, которые не смогли договориться об условиях продолжения сотрудничества. После этого страны ОПЕК начали наращивать добычу нефти, в то время как мировой спрос на нефть резко упал из-за эпидемии коронавируса. В результате нефть впервые за 20 лет дешевела до $22 за баррель.

Теги
РоссияДмитриев, Кирилл Александрович
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