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Пандемия коронавируса нового типа

Более 90 стран обратились за помощью к МВФ из-за коронавируса

Фонд располагает резервом в $1 трлн, отметила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева

ВАШИНГТОН, 9 апреля. /ТАСС/. Международный валютный фонд (МВФ) оперативно реагирует на запросы о предоставлении финансовой помощи для преодоления последствий пандемии вызванного коронавирусом заболевания, на данный момент за ней обратились более 90 государств. Об этом заявила в четверг директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева в ходе дискуссии в преддверии весенней сессии руководящих органов МВФ и Всемирного банка (ВБ).

"Ситуация требует большого объема целенаправленных мер. Мы видим, что правительства стран активизировались, - отметила Георгиева. - Но ряд государств не в состоянии [принять стимулирующие экономику меры], для этого МВФ располагает резервом в $1 трлн. Мы очень оперативно реагируем на необычайно большое число запросов [о помощи]". "Более 90 стран обратились к нам, такого никогда не было в истории фонда", - добавила она.

Говоря о нефтяных рынках, директор-распорядитель выразила уверенность, что придание большей определенности в этой сфере позволило бы урегулировать ситуацию. "Мы видим коллапс цен на сырье, включая нефть. Цены падают, нанося значительный ущерб странам-экспортерам", - сказала Георгиева. По ее словам, МВФ, в частности, работает "в оперативном режиме" для предоставления срочного финансирования Нигерии.

Сессия руководящих органов МВФ и ВБ, в которой принимают участие руководители центральных банков, министры финансов и политики со всего мира, пройдет 13-19 апреля. В этом году из-за пандемии было принято решение организовать ее в формате видеоконференций.

Теги
Пандемия коронавируса нового типа
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