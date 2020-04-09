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Пандемия коронавируса нового типа

Выплаты гражданам, не успевшим вернуться на родину, могут проводиться по номеру карты

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что около 4 тыс. россиян, застрявших за рубежом из-за коронавируса, уже получили выплаты от правительства

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Выплаты россиянам, не успевшим вернуться на родину, могут осуществляться по номеру банковской карты. При этом дополнительного согласия граждан на зачисление средств может не требоваться, поскольку данное согласие в некоторых случаях уже содержится в договоре об использовании банковской карты. Об этом говорится в сообщении Банка России.

"Допускается зачисление денежных средств на банковский счет получателя средств по идентификатору, позволяющему однозначно установить номер его банковского счета, и иной информации о нем. В качестве такого идентификатора банковского счета может использоваться номер банковской карты. При этом согласие получателя на использование номера банковской карты для зачисления денежных средств на определенный банковский счет может содержаться в том числе в договоре об использовании банковской карты", - указано в сообщении.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что около 4 тыс. россиян, застрявших за рубежом из-за коронавируса, уже получили выплаты от правительства. Согласно постановлению правительства от 3 апреля текущего года, на поддержку могут претендовать граждане, у которых есть обратные билеты на период с 16 марта по 31 мая, уточнила дипломат.

По словам Захаровой, подавляющее большинство заявлений от россиян, которые испытывают сложности с возвращением на родину, уже обработано, на данный момент их более 24 тыс.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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