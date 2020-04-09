Цена нефти Brent теряет более 2% на бирже

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на бирже ICE в Лондоне перешла в "красную" зону и в моменте опускалась на 1% - до $32,51 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов на 20:50 мск.

По состоянию к 21:01 мск нефть Brent торговалась уже на уровне $32,05 за баррель, что на 2,4% ниже уровня закрытия предыдущей сессии. Нефть сорта WTI дешевела 5,3% - до $24,19 за баррель.

На фоне снижения цен на нефть курс доллара в ходе валютных торгов на Московской бирже замедлил снижение и находился на отметке 74,29 руб. (-0,9%), а курс евро находился на уровне открытия торговой сессии в 81,31 руб.