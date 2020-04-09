Власти Адыгеи дадут отсрочку по аренде для МСП и обяжут сделать это частных арендодателей

МАЙКОП, 9 апреля. /ТАСС/. Власти Адыгеи дадут отсрочку по плате за аренду республиканского и федерального имущества для малых и средних предприятий. Об этом сообщает в четверг пресс-служба главы региона Мурата Кумпилова со ссылкой на подписанный им план первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики на текущий год.

"Субъектам малого и среднего предпринимательства будет предоставлена отсрочка платы за аренду республиканского и муниципального имущества, собственники частных объектов недвижимости также обязаны предоставлять арендаторам отсрочку", - сказали в пресс-службе, отметив, что частные собственники в свою очередь получат налоговые льготы.

Кроме того, документ подразумевает продление для малых и средних предприятий сроков уплаты авансовых платежей по налогу на имущество организаций, транспортному и земельному налогу за первый и второй квартал текущего года. "Для предпринимателей, зарегистрированных с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года и осуществляющих деятельность в производственной, социальной, научной сферах, а также в сфере бытовых услуг населению, вводится нулевая ставка при применении упрощенной и патентной системы налогообложения", - отметили в пресс-службе.

Также документ подразумевает выдачу льготных займов под 1% малым и средним предприятиям в наиболее пострадавших отраслях экономики. "По заявлениям предпринимателей возможны реструктуризация и отсрочка по предоставленным кредитам на шесть месяцев", - пояснили в пресс-службе.

Глава региона подчеркнул, что власти понимают, в каких сложных условиях находится сейчас бизнес-сообщество и особенно малый и средний бизнес. "Есть федеральный пакет мер поддержки, утвержденный правительством страны. На республиканском уровне также подготовлен и подписан мной план первоочередных мероприятий, в котором обозначены конкретные решения по стимулированию предпринимательской активности и повышению занятости населения. Более того, мы расширили направления деятельности, которым будет оказываться первоочередная поддержка", - привели в пресс-службе слова Кумпилова.