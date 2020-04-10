Трамп анонсировал большой пакет помощи авиакомпаниям на фоне последствий пандемии

ВАШИНГТОН, 10 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп сообщил, что до конца недели может быть согласован большой пакет помощи американским авиакомпаниям на фоне негативных последствий пандемии коронавируса нового вида.

"Авиакомпании находятся в трудном положении. Мы намерены серьезно им помочь, - сказал он в четверг на брифинге в Белом доме. - Это поможет их сотрудникам и сохранит бизнес. Думаю, что за выходные мы проведем переговоры со всеми авиакомпаниями".

"Это будет подходящий, очень большой пакет, что будет хорошо для страны, компаний и многих людей", - отметил Трамп.

Белый дом и Конгресс США обсуждают формирование четвертого пакета стимулирующих мер для преодоления последствий коронавируса. Помимо финансирования малого бизнеса на сумму $250 млрд, план включает увеличение пособий по безработице, дополнительные средства штатам и местным властям, новые выплаты гражданам.

Президент США 27 марта одобрил третий пакет в размере более $2 трлн. Документ предусматривает выплату пособий по безработице, помощь больницам, содействие бизнесу и целым отраслям. Кроме того, граждане США смогут получить единовременные выплаты в размере около $1,2 тыс. на человека.