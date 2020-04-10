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Эксперты: новые условия Польши по транзиту газа не повлекут серьезный конфликт для России

Отношения сторон обостряют судебные иски, однако опрошенные ТАСС аналитики не ожидают повторения украинского сценария переговоров

МОСКВА, 10 апреля. /Корр. ТАСС Елена Давыденко/. Срок действия соглашения по транзиту российского газа по территории Польши в страны Западной Европы истекает в середине мая. После этого Польша намерена отказаться от долгосрочного транзитного контракта с "Газпромом" и предоставить ему возможность бронирования мощностей газопровода "Ямал-Европа" на аукционах, что менее привлекательно для России.

Сложившаяся ситуация отчасти напоминает российско-украинский конфликт, который несколько лет пугал Европу вероятностью перебоев в поставках газа. Как и Украина, Польша заявила об отказе от российского газа после 2022 года. Отношения сторон также обостряют судебные иски. В конце марта польский энергетический концерн РGNIG заявил о выигранном арбитражном разбирательстве с "Газпромом" по ценам на газ. По данным польской компании, сумма компенсации составит $1,5 млрд.

Однако опрошенные ТАСС аналитики не ожидают повторения украинского сценария переговоров. По их мнению, с учетом текущего слабого спроса на газ в Европе сложившаяся ситуация вряд ли приведет к серьезному конфликту, ведь у каждой из сторон есть время и причины для нахождения компромисса.

Тарифный вопрос

Газопровод "Ямал-Европа" пропускной способностью около 33 млрд куб. м газа в год проходит по территории России, Белоруссии, Польши и Германии. В настоящее время собственником польского участка трубы является компания EuRoPol GAZ. Польская и российская стороны владеют в ней по 48%, еще 4% принадлежит компании Gas Trading S.A. При этом оператором участка трубы, как и всей газотранспортной системы Польши, является компания Gaz System.

О намерении пересмотреть отношения с "Газпромом" Gaz System сообщила летом прошлого года. Тогда компания объявила о проведении аукционов на мощности польского участка газопровода после завершения контракта с российским холдингом. Кроме того, Варшава разработала новый Сетевой кодекс, который будет действовать с мая и приведет к росту тарифа на прокачку газа.

Основной целью новых правил является повышение доходов от транзита. Ранее польские власти назвали "смешным" доход EuRoPol GAZ в 21 млн злотых в год (около $5,3 млн). При этом, по мнению экспертов, единственным потенциальным участником будущих аукционов может стать только "Газпром", поэтому Варшава в любом случае будет заинтересована в поддержании деловых отношений с Москвой.

"Сейчас Gaz System выставляет свободные мощности в газопроводе "Ямал-Европа" на месячных аукционах. Примерно по 120 млн кубометров в месяц. Но спроса на них нет, и аукционы признаются несостоявшимися", - отметил замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

В то же время новые принципы формирования тарифа удивили экспертов. "Для бронирования на год тариф вырастет почти в три раза? на квартал - в полтора, а на месяц - всего на 20%. Получается, что бронировать мощности на долгосрочной основе нет никакого смысла. Хотя нельзя исключать, что польская сторона придумает какие-то ограничения для участия в аукционе, что приведет к необходимости судиться", - добавил Гривач.

Никакой спешки

Для России в настоящее время польский маршрут привлекателен. "Уровень загрузки "Ямал-Европы" стабильно высок: средний за последние 10 лет - 97%, и даже в первые два месяца этого непростого для газового рынка 2020 года уровень его утилизации составляет 100%", - отметила директор по исследованиям VYGON Consulting Мария Белова. Действующий транспортный тариф ($8,9 за 1 тыс. кубометров) также достаточно конкурентоспособен, особенно по сравнению с украинским маршрутом ($31,7/тыс. куб. м), добавляет эксперт.

В пользу этого маршрута поставок газа в Европу также говорит и задержка в строительстве газопровода "Северный поток - 2", который идет в Германию по дну Балтийского моря.

В то же время на фоне снижения потребления газа в Европе и наличия других маршрутов поставок острой необходимости достигать окончательного соглашения с Польшей в мае у России нет. "Не факт, что сразу после истечения действия текущего контракта "Газпром" начнет участвовать в бронировании мощностей - есть риск, что труба будет "сухой" до начала осенне-зимнего сезона", - предположил директор отдела корпораций международного рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

По мнению Гривача из Фонда национальной энергетической безопасности, сложности в переговорный процесс вносит и политический фактор. "Переговоры о контракте в сложившихся политических условиях мало реальны. Правящая партия Польши не может слезть с конька антироссийской риторики", - отмечает эксперт.

На этом фоне некоторые аналитики полагают, что в перспективе "Газпром" может сделать польский маршрут резервным, особенно с учетом имеющейся договоренности с Украиной на принципе "качай-или-плати" (когда оплата транзита осуществляется в объеме забронированных мощностей вне зависимости от фактической прокачки). В частности, к такому выводу пришли эксперты Оксфордского института энергетических исследований.

Оптимальным для России вариантом договоренности, по мнению Беловой из VYGON Consulting, является сохранение половины (порядка 15-17 млрд куб. м) текущих мощностей системы на среднесрочной основе (три - пять лет). Остальные объемы можно бронировать на более короткие сроки, исходя из потребностей российской компании в польской системе.

"Чем меньше взаимно упираться, тем быстрее можно договориться. Я думаю, что перспективы договориться есть", - заключил Алексей Калачев из "Финам".

Теги
БелоруссияУкраинаГерманияРоссияПольшаГазпром
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