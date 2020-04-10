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Операторы указали на риски предлагаемых Минтрансом поправок о железнодорожных перевозках

Изменения приведут к уходу с рынка малых и средних предпринимателей, полагают в ассоциации операторов железнодорожного подвижного состава

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Ассоциация операторов железнодорожного подвижного состава выступила с критикой подготовленных Минтрансом РФ изменений в федеральные законы, регулирующие функционирование железнодорожного транспорта. По мнению членов ассоциации, предлагаемые поправки негативно отразятся на отрасли грузовых перевозок, приведут к уходу с рынка малых и средних предпринимателей и к переходу части грузов на автомобильный транспорт. Об этом говорится в отзыве на законопроект, подготовленном ассоциацией от имени ее председателя Андрея Соболева (текст отзыва есть в распоряжении ТАСС).

Ранее Минтранс опубликовал на портале разработки правовых актов проект изменений в два федеральных закона - о железнодорожном транспорте и в устав железнодорожного транспорта. Согласно документу, в России предлагается создать единую саморегулируемую организацию (СРО), которая объединит "на основе обязательного членства" всех грузовых операторов.

"Зачистка" рынка

Как отмечает Соболев, в России более 300 операторских компаний, и основная их часть попадает в категорию малых и средних операторов. В случае создания единой саморегулируемой организации количество голосов малых компаний будет многократно больше, чем у крупных операторов, интересы которых в результате будут игнорироваться. С другой стороны, формат регулирования, предусматривающий наличие в отрасли лишь одного объединения операторов, содержит высокий потенциал по "зачистке" рынка от участников более сильными и влиятельными игроками, считает он.

"После создания одной СРО существует очевидная перспектива ухода с рынка всех средних и малых операторских компаний, что составляет порядка 280 операторов, обеспечивающих примерно 30% перевозок грузов на сети ОАО "РЖД". Основными клиентами малых и средних операторов являются некрупные грузоотправители - порядка 7 000 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Следствием ухода с рынка малых и средних операторов станет постепенный уход малых и средних грузоотправителей на автомобильный транспорт", - говорится в документе.

Добровольный отказ от доходов и инвестиций

В результате ухода с рынка части грузоотправителей сократится грузовая база "Российских железных дорог", что ощутимо снизит доходы холдинга. Кроме того, произойдет резкое снижение инвестиций в приобретение подвижного состава - обновление вагонного парка в условиях отсутствия реальной конкуренции станет нецелесообразным. Не вошедшие в новую СРО или впоследствии исключенные из нее операторы не смогут выполнить свои долговые обязательства, что приведет к их банкротству и ухудшению балансов банков и лизинговых компаний, инвестировавших в операторский рынок.

Соболев подчеркивает, что следствием искусственного снижения конкуренции на рынке оперирования вагонами будет резкое увеличение стоимости услуг по предоставлению грузовых вагонов для перевозок, рост штрафов и ужесточение условий расчетов.

"Пропорционально снижению числа операторов будет снижаться количество вагоностроительных заводов и вагоноремонтных предприятий, поскольку оставшимся на рынке операторам уже не нужно будет выдерживать острую конкуренцию и постоянно обновлять и увеличивать парк своих вагонов. В результате железнодорожная отрасль получит высвобождение большого числа квалифицированных сотрудников, работающих в сфере ремонта и производства продукции железнодорожного машиностроения", - резюмировал председатель ассоциации.

Рынку не нужно единство

По мнению Соболева, идея саморегулирования на рынке операторских услуг в принципе нереализуема. Деятельность операторских компаний напрямую зависит от деятельности перевозчика, владельца инфраструктуры, производителей вагонов, вагоноремонтного комплекса, грузоотправителей. При этом интересы операторов зачастую разнонаправленны, и создание единой организации означает диктат одних операторских компаний в отношении других.

Председатель ассоциации в отзыве на проект федерального закона предлагает исключить из него пункты, которые касаются создания подобной организации. Кроме того, он считает необходимым привлечь к участию в разработке законопроекта Федеральную антимонопольную службу России, вагоностроителей, грузоотправителей и представителей малых и средних операторов.

ТАСС направил запрос в Минтранс.

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