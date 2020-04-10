Завод по производству углекислого газа появится в Ульяновской области до конца 2021 года

УЛЬЯНОВСК, 10 апреля. /ТАСС/. Российская компания "Гранкорт" до конца 2021 года построит в городе Новоульяновске Ульяновской области завод по производству углекислого газа мощностью 1 тыс. кг в час. Соответствующее соглашение дистанционно подписано на областном Совете по инвестициям, который прошел в пятницу в онлайн-режиме, сообщили ТАСС в пресс-службе губернатора региона.

"С руководством российской компании "Гранкорт" сегодня дистанционно подписали соглашение о строительстве завода по производству углекислого газа на территории регионального индустриального парка "Новоульяновск". Мощность производства - 1 000 кг/час. Объем инвестиций - 136 млн рублей", - привели слова губернатора Сергея Морозова в его пресс-службе.

Глава региона добавил, что на первом этапе планируется создать около 20 новых рабочих мест. "Реализация такого проекта на территории промышленной зоны "Новоульяновск" не только позволит удовлетворить спрос потребителей Ульяновской области в жидкой пищевой углекислоте, но и будет способствовать дальнейшему развитию муниципальной инвестиционной площадки, что сегодня особенно важно", - уточнил он.

Как уточнил ТАСС генеральный директор Корпорации развития Ульяновской области Сергей Васин, построить завод инвестор рассчитывает к концу 2021 года. "Углекислота востребована во многих сферах деятельности: в химической промышленности, металлургии, при производстве бумаги, сельском хозяйстве, медицине и фармацевтике, пищевой промышленности, в системах пожаротушения", - уточнил он.

По словам директора компании "Гранкорт" Ильи Мухорина, в случае успешной реализации проекта есть планы по расширению деятельности на территории Ульяновской области.

"Гранкорт" входит в состав головной компании "Урал-Нова" (город Екатеринбург). "Урал-Нова" работает на рынке огнезащиты и противопожарного оборудования с апреля 2005 года. Организация осуществляет поставки огнезащитных материалов, противопожарных дверей, систем естественного дымоудаления, гидроизоляции, промышленных полов. Компания выступает официальным дилером крупных российских и зарубежных производителей.