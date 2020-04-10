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Саудовская Аравия призвала страны G20 обеспечить надежные поставки энергоресурсов

В Эр-Рияде подчеркнули, что необходимо обеспечить надежные и доступные поставки энергии для того, чтобы была возможность предоставлять базовые услуги

ТАСС, 10 апреля. Министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман на открытии заседания министров Большой двадцатки выступил с призывом обеспечить надежные и доступные поставки энергоресурсов, чтобы преодолеть мировой кризис. Его слова приводит в пятницу Министерство энергетики королевства в Twitter.

"В данном мировом кризисе необходимо обеспечить надежные и доступные поставки энергии для того, чтобы была возможность предоставлять базовые услуги, в том числе [в сфере] здравоохранения", - сказал он.

Теги
Саудовская Аравия
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