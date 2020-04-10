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Мексика проинформировала ОПЕК о договоренности с США по снижению добычи нефти

Ранее мексиканский президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил, что в ходе переговоров со своим американским коллегой Дональдом Трампом он договорился о снижении добычи нефти на 100 тыс. баррелей в сутки

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил, что представители ОПЕК получили информацию о достигнутой между этой страной и США договоренности по снижению добычи нефти. С таким заявлением глава латиноамериканского государства выступил в пятницу на традиционной ежедневной пресс-конференции, которая транслировалась в Facebook.

"Мы сообщили об этом уже очень поздно, в полночь или за полночь. Но у ОПЕК уже есть эта информация, они уже это знают", - сказал Лопес Обрадор, не уточнив, идет ли речь о полуночи по времени Мехико.

Ранее мексиканский президент сообщил, что в ходе переговоров со своим американским коллегой Дональдом Трампом он договорился о снижении добычи нефти на 100 тыс. баррелей в сутки (б/с) в рамках сделки ОПЕК+. По его словам, от латиноамериканской страны добивались более значительного сокращения добычи, однако в правительстве решили, что в текущей экономической ситуации это слишком сложно. В итоге, как заявил Лопес Обрадор, США обязались снизить свою добычу дополнительно на 250 тыс. б/с, чтобы компенсировать менее значительное, чем предполагалось, снижение добычи со стороны Мексики.

"Мы признательны за это", - отметил Лопес Обрадор, назвав решение США благородным.

Министр энергетики Мексики Росио Нале уже после того, как покинула виртуальную встречу ОПЕК+ в четверг, в своем "Твиттере" заявила, что латиноамериканская страна может сократить добычу нефти на 100 тыс. баррелей в сутки (б/с) в рамках сделки ОПЕК+ в следующие два месяца. При этом, по информации источников ТАСС, на совещании ОПЕК+ в четверг Мексике предложили сократить добычу на 400 тыс. б/c. Согласно плану ОПЕК+, Мексике предлагалось снизить добычу от уровня 1,75 млн б/с, однако, по данным МЭА, в четвертом квартале 2019 года североамериканская страна производила 1,95 млн б/с, то есть на 200 тыс. б/с больше. Источники также рассказали, что переговоры стран продолжились даже после того, как их покинула министр энергетики Мексики. Достигнутые договоренности ОПЕК+ сохраняются, но с оговорками.

Теги
МексикаСШАТрамп, ДональдЛопес Обрадор, Андрес Мануэль
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