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Набиуллина заявила, что цены на имбирь и лимоны нормализуются

По словам главы ЦБ РФ, временный всплеск цен на эти продукты не окажет влияния на уровень инфляции

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Цены на имбирь и лимоны нормализуются и не окажут влияния на уровень инфляции, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн пресс-конференции.

Повышенный спрос на имбирь и лимоны остается, но со временем будет уменьшаться без возникновения дефицита этих видов товаров, пояснила глава регулятора. Кроме того, временный всплеск цен на данные продукты не окажет влияния на уровень инфляции.

"Росстат не учитывает его [имбирь] в индексе инфляции, доля его в потребительской корзине не очень высокая. Доля лимонов тоже не очень высокая, и вклад в общий объем инфляции не очень большой", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос. 

Теги
РоссияНабиуллина, Эльвира СахипзадовнаПандемия коронавируса нового типа
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