Apple и Google создадут технологию отслеживания контактов инфицированных коронавирусом

НЬЮ-ЙОРК, 10 апреля. /ТАСС/. Американские корпорации Apple и Google совместно планируют разработать технологию, помогающую медикам отслеживать контакты лиц, заразившихся коронавирусом, без ущерба для неприкосновенности их личной жизни. Об этом говорится в сообщении, размещенном в пятницу на сайте Apple.

"Apple и Google в духе сотрудничества объединяют свои усилия для внедрения технологии [беспроводной связи] Bluetooth с целью помочь правительственным ведомствам и органам здравоохранения ограничить распространение вируса. Основой структуры будущей технологии станет неприкосновенность личной жизни и безопасность пользователя", - указывается в сообщении.

Обе компании планируют поэтапно выпустить элементы новой технологии, один из которых достигнет "уровня операционной системы". Apple и Google уже в мае обещают разработать интерфейс прикладного программирования (API), который позволит взаимодействовать устройствам с операционными системами Android и iOS. Такое взаимодействие понадобится для эксплуатации специальных приложений, созданных для медицинских учреждений. Обе компании в предстоящие месяцы намерены превратить эти наработки в функциональный инструмент, предназначенный для помощи врачам в отслеживании контактов больных.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 475,7 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерли 17 925 человек, выздоровели 26 645.