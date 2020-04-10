Кировские транспортные компании из-за ситуации коронавирусом освободили от налогов

КИРОВ, 10 апреля. /ТАСС/. Власти Кировской области в связи с экономическими последствиями пандемии освободили транспортные организации от уплаты налогов в 2020 году. Об этом в пятницу сообщил на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" губернатор региона Игорь Васильев.

"В Кировской области на 2020 год мы освободили от уплаты налога транспортные организации, осуществляющие перевозки, что позволит снизить нагрузку на бизнес более чем на 4 млн рублей", - отметил он.

Васильев отметил, что организациям предоставляется отсрочка по арендным платежам государственного и муниципального имущества. "Субъектам малого и среднего бизнеса мы предоставляем отсрочки по льготным займам в Кировском областном фонде поддержки малого и среднего предпринимательства. Приостановлены проверки всех контрольно-надзорных органов", - уточнил губернатор.

Общее число заражений коронавирусом в Кировской области достигло 29. Девять человек выписаны, 20 остаются в больнице. Еще 21 человек с подозрением на коронавирус ожидают подтверждения диагноза, в том числе 80-летняя пассажирка поезда Санкт-Петербург - Пермь, которая ехала домой в Пермь после операции. Женщина находится в тяжелом состоянии, она подключена к аппарату ИВЛ.

В России на 10 апреля зафиксированы 11 917 случаев заражения коронавирусом, 795 человек выздоровели. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (7 822). По данным федерального оперативного штаба на утро пятницы, умерли 94 человека. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.