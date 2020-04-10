Мантуров поддержал обязательную маркировку изготовителем стеклотары для алкоголя

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров поддержал предложение об обязательной маркировке стеклотары для алкогольной продукции с содержанием этилового спирта выше 28% специальным знаком-идентификатором, комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам уже разрабатывает соответствующий законопроект. Об этом ТАСС заявил в пятницу глава комитета Анатолий Артамонов.

Как рассказали в пресс-службе Совета Федерации, Артамонов в пятницу принял участие в совещании с Мантуровым. Обсуждалась тема совершенствования законодательного регулирования алкогольного рынка и меры по борьбе с нелегальным алкоголем.

"В частности, был затронут вопрос обязательной маркировки тары для алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 28% знаком-идентификатором завода-изготовителя. Денис Мантуров поддержал это предложение", - уточнил Артамонов ТАСС.

Сенатор добавил, что комитет Совфеда по бюджету и финансовым рынкам уже разрабатывает соответствующий законопроект. По его словам, министр на совещании также заявил о необходимости наладить работу таким образом, чтобы подделка данного специального знака была невозможна для производителей контрафактной стеклотары.