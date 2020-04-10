{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

США выступят на следующей неделе с объявлением насчет взносов в бюджет ВОЗ

В последние дни глава администрации США Дональд Трамп несколько раз критиковал работу ВОЗ в условиях пандемии, вызванной новым коронавирусом

ВАШИНГТОН, 10 апреля. /ТАСС/. Американское правительство выступит на следующей неделе с заявлением относительно взносов США в бюджет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщил в пятницу на брифинге в Белом доме президент США Дональд Трамп.

"Мы предоставляем им примерно $500 млн в год. Мы на следующей неделе будем говорить об этой теме. Нам будет много чего сказать. Мы удержим это", - сказал американский лидер, комментируя деятельность ВОЗ. Он не пояснил, что именно означала его последняя фраза - намерение приостановить выплату взносов в бюджет ВОЗ или воздержаться на данном этапе от каких-либо объявлений на этот счет.

В последние дни глава администрации США несколько раз критиковал работу ВОЗ в условиях пандемии, вызванной новым коронавирусом. Трамп также грозил приостановить финансирование ВОЗ.

Теги
СШАТрамп, ДональдПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Ростуризм предлагает из-за коронавируса увеличить субсидии для внутренних туроператоров
Помимо увеличения финансирования, предлагается расширение списка целевых регионов России - за привлечение в них туристов будет выплачиваться субсидия
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС