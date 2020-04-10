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Минпромторг: ограничение продаж алкоголя может привести к росту теневого рынка

В ряде муниципалитетов продажи алкоголя полностью прекращены

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Минпромторг РФ считает необходимым аккуратно относиться к ограничениям на продажу алкоголя, поскольку они могут привести к росту теневого рынка и увеличению употребления суррогатов. Об этом заявил замглавы ведомства Виктор Евтухов в интервью телеканалу "Россия-24".

Ранее ряд регионов ввел различные ограничительные меры в отношении торговли алкоголем, вплоть до полного прекращения продажи в отдельных муниципалитетах.

Евтухов напомнил, что Минпромторг направлял в регионы рекомендации по организации торговли, в которые входила в том числе позиция ведомства по продаже алкоголя. "Мы считаем, что к этому вопросу надо относиться очень аккуратно, потому что он чувствительный, и мы неоднократно проходили периоды в жизни нашей страны, когда мы запрещали или ограничивали жестко торговлю алкоголем и сталкивались с другими негативными явлениями: это рост теневого рынка и употребления всевозможных суррогатов", - сказал он.

"Сейчас регионы, на самом деле, стали к этому очень аккуратно относиться, спасибо коллегам из регионов, что они нас слышат", - добавил Евтухов.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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