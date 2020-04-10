Корпоративные клиенты Сбербанка получат бесплатный сервис электронного документооборота

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Сбербанк и входящая в его экосистему IT-компания "КОРУС Консалтинг СНГ" бесплатно предоставят корпоративным клиентам банка сервис электронного документооборота и сдачи отчетности в государственные органы, сообщила в пятницу пресс-служба Сбербанка. Этот шаг призван обеспечить стабильность документооборота в условиях удаленной работы, подчеркнули в банке.

"В условиях удаленной работы "КОРУС Консалтинг СНГ" и Сбербанк бесплатно предоставят сервис электронного документооборота и сдачи отчетности в государственные органы для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся корпоративными клиентами Сбербанка", - говорится в сообщении.

Бесплатный режим действует до 31 мая, уточнили в Сбербанке. Абонентская плата взиматься не будет, бесплатным будет и подключение. Работа в сервисе возможна как с формализованными документами, так и с документами в произвольной форме, ограничений по их количеству также нет. Необходимая для работы электронная подпись будет предоставляться бесплатно в режиме онлайн, рассказали в банке.

"Сервис документооборота также включает бесплатную сдачу отчетности в государственные органы - ФНС, ПФР, ФСС и Росстат - и формирование нулевой отчетности", - добавили в пресс-службе.

Документы, подписанные и переданные через систему электронного документооборота, обладают полной юридической силой и значимостью, они будут храниться в облаке, подделать либо потерять их невозможно, отметили в Сбербанке.

"Бесплатный сервис документооборота призван обеспечить непрерывность и стабильность документооборота между юридическими лицами и ИП по всей России до 31 мая", - пояснили в пресс-службе.

Пандемия и удаленная работа

Массовый переход на удаленную работу произошел в России и других странах в связи с распространением коронавируса, вспышка которого была впервые зафиксирована в конце 2019 года в Китае. В настоящее время вирус распространился на большинство стран мира.

В России на 10 апреля зафиксированы 11 917 случаев заражения коронавирусом, 795 человек выздоровели. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (7 822). По данным федерального оперативного штаба на утро пятницы, умерли 94 человека. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.