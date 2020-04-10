Эксперт: остановка строек не должна продлиться больше недели ввиду негативных последствий

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Приостановка строительства жилья более чем на одну неделю приведет к серьезным негативным последствиям для всех застройщиков Москвы и Подмосковья, которые на данный момент возводят 25 млн кв. метров жилья. Такое мнение выразил в пятницу ТАСС генеральный директор Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) Николай Алексеенко.

В Москве с 13 по 19 апреля из-за ситуации с коронавирусом приостанавливается выполнение строительных и ремонтных работ, ограничение не коснется только объектов медицинского назначения, метро и транспорта. Аналогичные меры приняты в Подмосковье.

"Надеемся, что все ограничится одной неделей, но если приостановка продлится на месяц и более, то серьезные негативные эффекты почувствуют практически все застройщики, а их сейчас в Москве и области около 400 компаний, которые возводят 25 миллионов квадратных метров жилья", - сказал Алексеенко.

По его словам, сам по себе недельный простой не сильно скажется на отрасли, так как его можно при желании нагнать за полторы-две недели. "Более существенными факторами, которые сегодня влияют на состояние девелоперов, являются критическое падение продаж в связи с режимом самоизоляции и возникшая неопределенность касательно сроков приостановки строительства - никто сейчас не может гарантировать, что неделя в дальнейшем не превратится в месяц. Чем дольше простой, тем сложнее его нагнать в дальнейшем, не говоря уж о возникающих рисках дальнейшей консервации объектов, которую в случае чего непонятно кто будет выполнять и за какие средства", - отметил эксперт.

С ним согласился руководитель комитета по строительству "Опоры России" Дмитрий Котровский, который пояснил ТАСС, что недельная приостановка не станет катастрофой для бизнеса. Эксперт выразил уверенность, что при продлении ограничений власти Москвы максимально поддержат стройку. "Хотелось бы, чтобы и Московская область нашла резервы для компенсации", - добавил он.

Алексеенко отметил, что если текущая эпидемиологическая ситуация вынуждает властей предпринимать такие меры, то, вероятно, это оправданный шаг, так как речь идет о здоровье горожан. "Город понимает, какие меры необходимо предпринять", - подчеркнул Котровский.

Мнение девелоперов

Как сообщили ТАСС в пресс-службе девелоперской группы компаний "Гранель" (регионы присутствия Москва и Подмосковье), остановка строительства на неделю не скажется на сроках ввода жилья, так как компания строит проекты с опережением графика.

В девелоперской компании "Интеко", у которой сейчас три стройплощадки в Москве, также считают, что это не окажет критического влияния на общие темпы реализации и на обязательства застройщиков перед дольщиками. "В своих проектах мы находимся на этапе возведения монолитных конструкций, поэтому за два предстоящих дня мы сможем завершить определенные технологические циклы и в дальнейшем наверстать эту паузу", - уточнил ТАСС вице-президент - руководитель производственного блока "Интеко" Станислав Фролов.