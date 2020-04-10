МОЭК зафиксировала снижение уровня платежей за тепло в начале апреля

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. МОЭК отмечает снижение поступления платежей за тепловую энергию в первую декаду апреля по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По некоторым категориям потребителей снижение платежей достигло 50%, говорится в сообщении компании.

"Возможно, падение уровня поступления платежей за тепловую энергию связано с переходом организаций-потребителей в формат нерабочих дней. В данных условиях приоритетным способом взаимодействия с МОЭК является использование функционала Единого личного кабинета (ЕЛК). Обращаемся к каждому потребителю с просьбой внимательно отнестись к текущей ситуации и не задерживать оплату счетов за потребленные энергоресурсы", - цитирует пресс-служба МОЭК директора филиала "Горэнергосбыт" МОЭК Александра Запруднова.

Компания подчеркивает, что меры поддержки россиян в ситуации распространения коронавирусной инфекции, принятые правительством РФ, не освобождают потребителей - юридических лиц (в т.ч. управляющих организаций в сфере ЖКХ) от обязанности своевременной оплаты ресурсов, а также от возможности взыскания задолженности через суд.

МОЭК является организацией непрерывного цикла и в текущих условиях борьбы с пандемией нового коронавируса ее коллектив ведет постоянную работу по обеспечению теплом и горячей водой миллионов жителей столицы и ближнего Подмосковья. Кроме того, в настоящее время уже развернута ремонтная кампания по подготовке системы теплоснабжения к стабильной работе в следующий отопительный период.

"Для выполнения необходимых технических мероприятий и обеспечения полноценной надежности требуется полное и своевременное финансирование. Перенести или отменить набор принципиально важных профилактических и ремонтных работ невозможно, без их выполнения гарантировать надежную работу системы теплоснабжения будет крайне затруднительно", - отметили в компании.

МОЭК - единая теплоснабжающая организация (ЕТО) Москвы, обеспечивающая централизованное отопление и горячее водоснабжение столицы в зоне действия ТЭЦ "Мосэнерго", собственных источников теплоснабжения, а также других объектов тепловой генерации, за исключением небольших локальных районов теплоснабжения от изолированных и ведомственных тепловых источников. Деятельность МОЭК включает транспорт, распределение и сбыт тепловой энергии, обеспечение деятельности и развитие централизованной системы теплоснабжения, а также генерацию тепловой энергии. Контролирующим акционером и управляющей организацией МОЭК является ООО "Газпром энергохолдинг" (100-процентное дочернее общество ПАО "Газпром").