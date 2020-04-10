В Башкирии начал работу центр поддержки бизнеса, пострадавшего в условиях пандемии

ТАСС, 10 апреля. Ситуационный центр антикризисного штаба по поддержке предпринимателей начал работу в Уфе. Специалисты центра будут оказывать поддержку компаниям, а также информировать об имеющихся мерах поддержки в условиях пандемии, сообщил в пятницу ТАСС премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров.

"Сегодня заработал Ситуационный центр, который позволяет нам мониторить ситуацию и получать от бизнеса обратную связь - что им нужно, какие меры господдержки действенные, какие надо добавлять. К тому моменту, как мы сформируем второй пакет мер господдержки, у нас будет понимание, что еще нужно бизнесу, чтобы поддержать", - сказал Назаров.

Он уточнил, что накануне центр начал работать в тестовом режима, а с пятницы - в полную силу. Любой предприниматель может получить в центре консультацию о существующих мерах поддержки. В состав центра вошли три рабочие группы, работающие по направлениям малый и средний бизнес, системообразующие предприятия и инвестиции реального сектора экономики, торговля и продовольственное обеспечение. Работой групп руководят главы соответствующих министерств и ведомств.

Ранее было объявлено, что на поддержку предпринимателей в Башкирии выделят 15 млрд рублей. Помощь будет адресной и затронет наиболее пострадавшие сектора экономики - туристический, гостиничный бизнес, общепит, культурно-массовая сфера, частные дошкольные учреждения. Также в республике разрабатывается второй пакет мер поддержки, который коснется системообразующих предприятий. Среди планируемых мер господдержки - уменьшение кадастровой стоимости на имущество, льготные кредиты на выплату заработной платы, представление гарантий бизнесу, докапитализация фонда поддержки промышленности. На реализацию этих мер, по словам Назарова, также необходимо 15 млрд рублей.

По данным сайта стопкоронавирус.рф на 10 апреля, в регионе подтверждено 40 случаев заражения коронавирусной инфекцией.