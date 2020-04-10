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Bloomberg: итоговое коммюнике G20 не содержит точных квот на добычу нефти

По данным агентства, министры договорились о создании специальной фокус-группы для анализа ситуации на рынке

ТАСС, 10 апреля. Коммюнике по итогам переговоров министров энергетики стран Группы двадцати (G20) не содержит точных квот на добычу нефти отдельными странами. Об этом в пятницу сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на проект документа, который есть в распоряжении у агентства.

По данным агентства, министры договорились о создании специальной фокус-группы для анализа ситуации на рынке и обязались принять незамедлительные меры для ее стабилизации.

Страны также намерены обеспечивать баланс между интересами производителей и пользователей и выразили обеспокоенность дисбалансом спроса и предложения на рынке энергоресурсов.

Министры G20 также признали, что у некоторых производителей есть обязанности по стабилизации рынка.

Целью переговоров министров G20 является обеспечение стабильности энергорынка и укрепление мировой экономики на фоне падения мирового спроса на энергоносители из-за пандемии коронавируса. На страны G20 приходится до 70% мировой добычи нефти и до 80% ее потребления.

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