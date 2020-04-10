Bloomberg: итоговое коммюнике G20 не содержит точных квот на добычу нефти

ТАСС, 10 апреля. Коммюнике по итогам переговоров министров энергетики стран Группы двадцати (G20) не содержит точных квот на добычу нефти отдельными странами. Об этом в пятницу сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на проект документа, который есть в распоряжении у агентства.

По данным агентства, министры договорились о создании специальной фокус-группы для анализа ситуации на рынке и обязались принять незамедлительные меры для ее стабилизации.

Страны также намерены обеспечивать баланс между интересами производителей и пользователей и выразили обеспокоенность дисбалансом спроса и предложения на рынке энергоресурсов.

Министры G20 также признали, что у некоторых производителей есть обязанности по стабилизации рынка.

Целью переговоров министров G20 является обеспечение стабильности энергорынка и укрепление мировой экономики на фоне падения мирового спроса на энергоносители из-за пандемии коронавируса. На страны G20 приходится до 70% мировой добычи нефти и до 80% ее потребления.