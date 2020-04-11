{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

"Известия": правительству предложили разрешить банкам предоставлять услуги по видеосвязи

Как отмечает издание, идентификация может проходить при использовании паспорта клиента
Описание
© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Национальный совет финансового рынка (НСФР) направил в правительство РФ письмо, в котором предлагается предоставить банкам право осуществлять ряд услуг в дистанционном формате. В частности, речь идет об оформлении вклада и заключении договора страхования, сообщил заместитель руководителя НСФР Александр Наумов "Известиям".

На эту тему

"Есть потребность в предоставлении значимых услуг дистанционно. Например, проводить государственные и муниципальные платежи, оформлять вклад, заключать договор страхования. В первую очередь клиенты должны иметь возможность дистанционно открывать банковский счет, чтобы они смогли получить доступ к мобильным платежам", - сказал он.

Как сообщает издание, видеосвязь заменяет присутствие клиента в банке, а идентификация будет проходить при использовании паспорта клиента. Сотрудник банка может сделать копию документа по видеосвязи, после чего проверить подлинность. Уточняется, что в письме речь идет о предоставлении таких дистанционных услуг на период до 1 октября 2020 года.

В НСФР предлагают разрешить физлицам открывать счета, вклады и вносить на них не более 1 млн рублей при проверке личности заявителя через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) на портале госуслуг, следует из материала "Известий".

В пресс-службе правительства газете сообщили, что находятся в контакте с представителями бизнес-объединений. ЦБ РФ и Росфинмониторинг оперативно не ответили на запрос.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Развитие Дальнего Востока
Колыма намерена покрыть затраты на льготы для МСП за счет горнодобывающей отрасли
Меры поддержки малого и среднего бизнеса в виде налоговых льгот в регионе составят более 40 млн рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС