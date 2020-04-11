"Известия": правительству предложили разрешить банкам предоставлять услуги по видеосвязи

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Национальный совет финансового рынка (НСФР) направил в правительство РФ письмо, в котором предлагается предоставить банкам право осуществлять ряд услуг в дистанционном формате. В частности, речь идет об оформлении вклада и заключении договора страхования, сообщил заместитель руководителя НСФР Александр Наумов "Известиям" .

"Есть потребность в предоставлении значимых услуг дистанционно. Например, проводить государственные и муниципальные платежи, оформлять вклад, заключать договор страхования. В первую очередь клиенты должны иметь возможность дистанционно открывать банковский счет, чтобы они смогли получить доступ к мобильным платежам", - сказал он.

Как сообщает издание, видеосвязь заменяет присутствие клиента в банке, а идентификация будет проходить при использовании паспорта клиента. Сотрудник банка может сделать копию документа по видеосвязи, после чего проверить подлинность. Уточняется, что в письме речь идет о предоставлении таких дистанционных услуг на период до 1 октября 2020 года.

В НСФР предлагают разрешить физлицам открывать счета, вклады и вносить на них не более 1 млн рублей при проверке личности заявителя через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) на портале госуслуг, следует из материала "Известий".

В пресс-службе правительства газете сообщили, что находятся в контакте с представителями бизнес-объединений. ЦБ РФ и Росфинмониторинг оперативно не ответили на запрос.