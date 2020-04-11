Эквадор намерен провести переговоры по внешнему долгу

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 11 апреля. /ТАСС/. Власти Эквадора намерены провести переговоры по вопросу внешнего долга в связи с тяжелым санитарно-эпидемиологическим, экономическим и социальным кризисом. Об этом заявил в пятницу президент южноамериканской республики Ленин Морено в обращении к нации, которое транслировалось в Facebook на странице пресс-службы главы государства.

"Лучшие эксперты страны разработали план по преодолению чрезвычайной ситуации сразу в трех сферах. Одним из направлений нашей стратегии является проведение переговоров по вопросам внешнего долга", - объявил глава государства.

Политик также обвинил своего предшественника Рафаэля Корреа, которого на днях заочно приговорили к восьми годам тюрьмы по обвинению в коррупции, в том, что тот "не оставил в бюджете ни цента, накопив исторический внешний долг в размере $65 млрд".

Помимо намерений по урегулированию внешнего долга Морено анонсировал ряд мер социально-экономической поддержки населения в условиях пандемии и ее последствий для экономики страны. В частности, политик предложил за счет обязательных взносов граждан и крупного бизнеса создать национальный фонд гуманитарной помощи для финансирования медицинского обеспечения и продовольственного снабжения, а также поддержки занятости в сфере малого предпринимательства.

Президент также указал, что в результате обвала мировых цен на нефть и сокращения экспорта страна потеряла значительную часть налоговых поступлений. Кроме того, во вторник в результате оползня были выведены из строя несколько крупных нефтепроводов, что парализовало нефтедобывающую отрасль южноамериканской республики и вынудило власти объявить форс-мажор по контрактам на экспорт углеводородов.

Фонд гуманитарной помощи

Морено в пятницу объявил о создании в стране фонда гуманитарной помощи на фоне комплексного кризиса, вызванного коронавирусом, падением цен на нефть и дефицитом бюджета.

"Сердечно прошу все политические силы сделать шаг в направлении достижения соглашения о народном единении. В первую очередь для того, чтобы создать национальный фонд гуманитарной помощи в области медицинского обеспечения, продовольственного снабжения и сохранения рабочих мест", - сказал он.

Как уточнил президент, фонд будет пополняться за счет внебюджетных средств, а именно обязательных взносов представителей гражданского общества и крупного бизнеса. В частности, компании, заработавшие за год более $1 млн, должны будут в течение трех месяцев внести в фонд 5% суммы дохода. Помимо этого, взносы в фонд должны будут на протяжении девяти месяцев также делать граждане с доходом от $500 ($2). Максимальная сумма взноса - $4 400 - предусмотрена для тех, чей доход превышает $50 тыс.

По словам эквадорского лидера, правительство не будет принимать участие в управлении фондом, за счет которого предполагается охватить дополнительно 1 млн семей, нуждающихся в социально-экономической поддержке. Отмечается, что 950 тыс. эквадорцев уже получают соответствующие пособия от государства.

Первый случай заражения коронавирусом в Эквадоре подтвердили 29 февраля у пациентки, двумя неделями ранее прибывшей из Испании, она же стала первой жертвой вызванного инфекцией заболевания на территории латиноамериканской страны. Морено объявил в государстве чрезвычайное положение, подразумевающее прекращение работы всех предприятий, кроме агропромышленного комплекса, медицинской сферы, коммунальных служб, банков и служб доставки. К настоящему времени в Эквадоре зарегистрировано свыше 7 тыс. случаев инфицирования, из них более 5,2 тыс. - в крупнейшем городе страны Гуаякиле, 297 человек умерли.