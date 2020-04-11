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Пандемия коронавируса нового типа
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Стоматологию и показы кино включили в перечень пострадавших от коронавируса отраслей

По мнению Минэкономразвития, таким образом стоматологии и кинотеатры смогут претендовать на первоочередную адресную антикризисную поддержку
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© Кирилл Кухмарь/ТАСС

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о включении стоматологий и кинотеатров в перечень отраслей российской экономики, наиболее пострадавших от распространения коронавируса. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

"Внести в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, утвержденный постановлением правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 434 "Об утверждении перечня отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции следующие изменения", - говорится в документе.

Отмечается, что в перечень включена "деятельность в области демонстрации кинофильмов" и "стоматологическая практика".

Внести стоматологические клиники и кинотеатры в перечень наиболее пострадавших от пандемии отраслей предложило Минэкономразвития. По мнению министерства, таким образом стоматологии и кинотеатры смогут претендовать на первоочередную адресную антикризисную поддержку.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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