Федеральная нотариальная палата просит признать свою сферу пострадавшей от коронавируса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 апреля. /ТАСС/. Федеральная нотариальная палата (ФНП) попросила признать свою сферу деятельности пострадавшей от ограничительных мер в связи с распространением нового коронавируса. Об этом сообщил президент ФНП Константин Корсик, выступая на Петербургском международном юридическом форуме.

"ФНП уже запросила официально меры поддержки нотариата. Это, прежде всего, придание нотариату статуса пострадавшей стороны, а также других мер, направленных на сохранение нотариальной деятельности", - сказал он.

Корсик уточнил, что сейчас количество обращений в палаты резко снизилось. "Говоря об экономических потерях, (…) нотариусы работают на принципах полного самофинансирования <…>, многие конторы не могут работать даже в режиме дежурных, общее количество обращений значительно снизилось, и возникла острая проблема по оплате труда сотрудников нотариальных контор, вопросов аренды, прочих платежей и расходов", - объяснил он.

Петербургский международный юридический форум проходит 10-12 апреля в онлайн-формате. Он был учрежден в 2011 году и проводится при поддержке президента РФ Владимира Путина и министерства юстиции РФ. За годы своего существования форум стал ведущей мировой площадкой для обсуждения актуальных вопросов, стоящих перед современным международным юридическим сообществом.