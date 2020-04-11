Режимом частичной безработицы затронуты 8 млн французов

ПАРИЖ, 11 апреля. /ТАСС/. Около 8 млн французов затронуты в настоящий момент режимом частичной безработицы, введенном во Франции из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщила в субботу министр труда республики Мюриэль Пенико.

"На сегодняшний день число сотрудников предприятий, защищенных специальными мерами, составляет 8 млн человек. Механизмом частичной безработицы воспользовались 700 тыс. компаний", - написала она в своем Twitter. Пенико отметила, что число обратившихся за выплатой пособий увеличилось за эту неделю на 3 млн человек.

"Мы инвестируем средства для масштабной защиты рабочих мест, сотрудников и предприятий", - подчеркнула она. По сведениям министерства, в настоящий момент количество работников частного сектора во Франции составляет почти 20 млн человек.

Французское законодательство предусматривает возмещение трудящимся 84% суммы чистой зарплаты в случае введения режима частичной безработицы. Ранее затраты на это делились между государством и предпринимателями. В связи с эпидемией коронавируса государство, учитывая крайне трудную финансовую ситуацию, в которой находятся предприниматели, взяло полный объем выплат на себя.

О введении специального механизма частичной безработицы объявил 12 марта президент Франции Эмманюэль Макрон во время телевизионного обращения к нации. Он отметил, что все предприятия также смогут отложить без предоставления объяснительных документов выплату взносов и налогов в марте.

С 17 марта во Франции действует режим самоизоляции, цель которого - максимально ограничить перемещение жителей по улицам. Он также предусматривает закрытие магазинов, не торгующих товарами первой необходимости. По решению правительства режим самоизоляции продлен во Франции до 15 апреля.