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Пандемия коронавируса нового типа

Режимом частичной безработицы затронуты 8 млн французов

Число обратившихся за выплатой пособий увеличилось за неделю на 3 млн человек

ПАРИЖ, 11 апреля. /ТАСС/. Около 8 млн французов затронуты в настоящий момент режимом частичной безработицы, введенном во Франции из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщила в субботу министр труда республики Мюриэль Пенико.

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"На сегодняшний день число сотрудников предприятий, защищенных специальными мерами, составляет 8 млн человек. Механизмом частичной безработицы воспользовались 700 тыс. компаний", - написала она в своем Twitter. Пенико отметила, что число обратившихся за выплатой пособий увеличилось за эту неделю на 3 млн человек.

"Мы инвестируем средства для масштабной защиты рабочих мест, сотрудников и предприятий", - подчеркнула она. По сведениям министерства, в настоящий момент количество работников частного сектора во Франции составляет почти 20 млн человек.

Французское законодательство предусматривает возмещение трудящимся 84% суммы чистой зарплаты в случае введения режима частичной безработицы. Ранее затраты на это делились между государством и предпринимателями. В связи с эпидемией коронавируса государство, учитывая крайне трудную финансовую ситуацию, в которой находятся предприниматели, взяло полный объем выплат на себя.

О введении специального механизма частичной безработицы объявил 12 марта президент Франции Эмманюэль Макрон во время телевизионного обращения к нации. Он отметил, что все предприятия также смогут отложить без предоставления объяснительных документов выплату взносов и налогов в марте.

С 17 марта во Франции действует режим самоизоляции, цель которого - максимально ограничить перемещение жителей по улицам. Он также предусматривает закрытие магазинов, не торгующих товарами первой необходимости. По решению правительства режим самоизоляции продлен во Франции до 15 апреля.

Теги
ФранцияМакрон, ЭмманюэльПандемия коронавируса нового типа
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